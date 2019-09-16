Ереван, , 13:34 — REGNUM Обеспокоенность позицией Конституционного суда (КС) Армении в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна выразил спикер парламента республики Арарат Мирзоян. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Национального собрания страны.

Мирзоян отметил, что при вынесении решения по делу экс-президента КС не рассмотрел должным образом апелляцию представителя следственного комитета. Что ставит под сомнение беспристрастность и независимость суда в Армении.

Спикер парламента напомнил, что КС обратился в Венецианскую комиссию и в ЕСПЧ по делу Кочаряна, но до сих пор суд не предоставил никаких писем в парламент, полученных от этих органов.

Напомним, 17 сентября суд общей юрисдикции в Ереване должен вынести решение по ходатайству адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под ареста.