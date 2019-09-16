Москва, 16 сентября 2019, 13:01 — REGNUM Европейцы отдают себе отчёт, что без России Европейский союз обречён, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил 16 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги пятилетнего санкционного давления на РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Совет ЕС продлил индивидуальные ограничительные меры «в отношении лиц, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
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