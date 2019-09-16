Москва, , 13:01 — REGNUM Европейцы отдают себе отчёт, что без России Европейский союз обречён, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил 16 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги пятилетнего санкционного давления на РФ.

«В течение всех [последних] пяти лет Россия, на мой взгляд, занимала очень достойную позицию во внешнем мире, — сказал Толстой. — Мы говорили: это ваши (европейские — прим. ИА REGNUM) санкции, вы их и отменяйте. Мы перед вами танцевать польку-бабочку не будем. Прошло пять лет, и европейцы прекрасно отдают себе отчёт, что без России Европейский союз обречён. Это как Советский союз в 1982 году. Конечно, единственный путь — это признание России как отдельной цивилизации. Не как какой-то большой Польши, куда можно натолкать свои ценности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Совет ЕС продлил индивидуальные ограничительные меры «в отношении лиц, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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