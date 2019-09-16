Ереван, , 13:00 — REGNUM Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян считает, что парламент Армении должен выразить свою позицию по поводу ситуации, сложившейся в Конституционном суде.

Арарат Мирзоян parliament.am

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как летом текущего года парламент Армении избрал судей КС Ваге Григоряна, он заявил, что в суде налицо серьезный кризис.

После того как в апреле 2018 года в Армении полностью вступила в силу новая редакция Конституции Армении, парламент Армении избирает в Конституционный суд судей, когда как по старой редакции в Конституционном суде заседают члены высокого суда. Так как по переходным статьям новой редакции Конституции не предусмотрено превращение членов суда в судей, авторитетные армянские юристы считают, что все те члены КС Армении, которые не были избраны парламентом в качестве судей, должны покинуть свои посты. На данный момент в составе КС только два юриста, которых парламент Армении избрал в качестве судей.

Пока ещё действующий глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян — соратник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который подал в отставку после массовых акций протеста в апреле 2018 года, также является не судьей, а членом. После этого возглавляемая им Республиканская партия Армении, членом которой был также Товмасян, лишилась большинства в парламенте, а в результате внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 и вовсе не прошла в парламент.

По словам Арарата Мирзояна, который коснулся трех опасений в связи с создавшейся в Конституционном суде ситуацией, он также разделяет озабоченность общественности по этому поводу.

«Рассматривая ситуацию, создавшуюся в Конституционном суде РА и вокруг нее, не могу не разделить озабоченность общественности по этому поводу», — сказал Мирзоян.

Как сообщает «Арменпресс», опасения касаются решения обращения КС в Венецианскую комиссию и Европейский суд по правам человека, принятого на основании заявления Роберта Кочаряна, и пребывания Грайра Товмасяна на посту председателя КС.

В первую очередь Мирзоян коснулся решения суда от 4 сентября, по обращению экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

«При рассмотрении дела на основании заявления Роберта Кочаряна и вынесении своего решения Конституционный суд не сделал предметом надлежащего обсуждения, или же без обоснованной причины отклонил заявление судьи КС о невозможности участия в рассмотрении дела трех членов КС на основании явной предвзятости к заявителю, тем самым ставя под сомнение обеспечение беспристрастного суда.

В дополнение, в одном из специальных мнений, представленных в связи с решением КС-1476, содокладчик по данному делу прямо указал, что суд проявил необоснованную поспешность в вопросе принятия этого решения и, по сути, констатировал, что решение могло быть иным, если бы не было такой спешки.

В том же мнении, констатируя сложность и общественный резонанс проблемы, лежащей в основе дела, содокладчик косвенно поднял необходимость рассмотрения вопроса в устной процедуре в порядке, установленном Конституционным законом РА «О Конституционном суде», чего, однако, не произошло.

При этом решение, вынесенное таким путем (воздерживаюсь от оценок по небрежности или умысла), непосредственно касается дела, рассматриваемого в другой судебной инстанции, в рамках которого обвинение касается посягательств на демократию и конституционный порядок в Армении и тем самым имеет историческую и политическую важность для Армении.

Что касается содержания решения КС-1476, то можно с уверенностью отметить, что Конституционный суд, без какого-либо явного обоснования, существенно отклонился от правовых позиций, выраженных им более десяти лет.

Во вторую очередь касательно обращений КС в Венецианскую комиссию и Европейский суд по правам человека.

По сей день не рассеялись сомнения относительно того, по какой процедуре КС представил заявления в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию, учитывая то важное обстоятельство, что 18 июля КС приостановил рассмотрение данных дел согласно процедурным решениям КС-81 и КС-81.

Конституционный суд до сих пор не предоставил Национальному собранию РА, признанному ответчиком по делам, вытекающим из судебного процесса по делу 1 марта, текст своих обращений в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию на армянском языке. В ответ на письмо аппарата НС, адресованное аппарату КС, было получено официальное письмо о том, что ответчиком по этим делам является не аппарат НС, и армянский вариант заявления не может быть передан ему.

В третью очередь — по части автономии и политического влияния Конституционного суда. Не считаю лишним отметить, что конституционным регулированием, вступившим в силу в апреле 2018 г., судьям КС было предоставлено право избрать председателя суда. Между тем, за несколько дней до вступления этих регулирований в силу, 23 марта 2018 г., факт назначения на должность председателя Конституционного суда члена Конституционного суда, а до избрания на этот пост-члена РПА, члена парламентской фракции РПА, политического деятеля Г. Костаняна, также как и пребывание на этой должности до 2035 года Товмасяна, по сути, лишили судей КС возможности избрать председателя суда.

Это было воспринято обществом как произвол со стороны правящей политической партии, направленный на назначение своего представителя на должность председателя КС, а также посягательство на автономию Конституционного суда.

Думаю, что Национальное собрание РА, как законный и легитимный представитель народа Армении и единственный государственный институт, наделенный первичным мандатом, в рамках своих полномочий должно выразить свою позицию в связи с вышеуказанными проблемами и ситуацией», — сказал Мирзоян.

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