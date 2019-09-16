Москва, , 12:55 — REGNUM В Госдуме встревожены сообщениями о рассмотрении США возможности применения силы в ответ на атаку на НПЗ в Саудовской Аравии на ряду с прямыми обвинениями Ирана со стороны Госсекретаря Помпео, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

«В такой ситуации все стороны должны проявлять сдержанность. Необходимо сохранять спокойствие и дождаться выводов расследования обстоятельств нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он не исключает, что в случае дальнейшей эскалации потребуется проведение отдельного обсуждения на уровне СБ ООН.

Вашингтон последовательно нагнетает обстановку в регионе с целью добиться от мирового сообщества оправдания своей агрессивной политики в отношении Тегерана, в том числе шагов по выходу из СВПД и возобновлению санкционного давления, говорит депутат.