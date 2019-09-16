Киев, , 12:55 — REGNUM Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского дают надежду на прекращение конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Богдан в интервью Украинской службе «Би-би-си» 16 сентября.

Он уточнил, что главы государств трижды беседовали по телефону, при этом «суть и интонация» переговоров могут способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Это произойдет, «когда придет время», добавил Богдан.

Богдан рассказал также, что несколько раз пытался поговорить с главой администрации президента РФ Антоном Вайно. В августе тот был в отпуске, а в сентябре секретари объяснили Богдану, что у Вайно пока нет полномочий на контакты с офисом Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала положительным шагом в российско-украинских отношениях обмен заключенными. При этом она добавила, что говорить о позитивной тенденции пока рано.

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