Каир, , 12:50 — REGNUM Правительство Египта пообещало оказать поддержку Узбекистану при вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили 16 сентября в пресс-службе МИД Узбекистана.

15 сентября узбекистанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым встретилась с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антаром и заместителем министра инвестиций и международного сотрудничества Редой Бибарсом.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. В частности, египетская сторона предложила использовать возможности свободной торговли Египта со странами Африки и Ближнего Востока.

Напомним, делегация Узбекистана посетила Каир 15−16 сентября. В рамках визита состоялись узбекско-египетских межмидовские политические консультации.

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