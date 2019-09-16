Эрбиль, Ирак, , 12:52 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры со спикером курдского парламента Ревазой Файик, об этом 16 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили процесс подготовки конституции Иракского Курдистана, о необходимости включения в нее положений, гарантирующих равные права всем членам общества.

Кроме того, на встрече зашел разговор о необходимости тесного сотрудничества всех ветвей власти для более успешного переговорного процесса с центральным правительством страны.

Напомним, отношения между Эрбилем и Багдадом осложняется последствиями референдума о независимости Иракского Курдистана, прошедшего в сентябре 2017 года. Власти Ирака осудили плебисцит, введя санкции против курдской автономии.

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