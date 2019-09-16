Орел, , 12:34 — REGNUM Бывший ректор Орловского государственного университета Ольга Пилипенко получила удостоверение об избрании депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145. Удостоверение было ей вручено на заседании облизбиркома 13 сентября, сообщила пресс-служба избирательной комиссии.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зарегистрированному кандидату было вручено удостоверение об избрании», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Государственной думы от Орловской области состоялись 8 сентября. Всего на мандат претендовали восемь зарегистрированных кандидатов, победу одержала кандидат от «Единой России» Ольга Пилипенко. Добавим, что на трех участках в регионе результаты выборов были отменены из-за нарушений.

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