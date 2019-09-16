Тегеран, 16 сентября 2019, 12:34 — REGNUM Иран разрабатывает меры по четвертому этапу сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил 16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает IRNA.
«Третий этап в настоящее время выполняется, четвертый находится в стадии подготовки», — заявил он.
Напомним, ранее стало известно, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. Тегеран проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход Соединенных Штатов из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.
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