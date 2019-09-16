Уагадугу, , 12:43 — REGNUM Лидеры стран, входящих в «Экономическое сообщество стран Западной Африки» (ЭКОВАС), обязались выделить $1 млрд на борьбу с нарастающей «исламистской угрозой» в регионе. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы регионального блока ЭКОВАС.

Пятнадцать членов западноафриканского блока ЭКОВАС, среди них — президенты Мавритании и Чада, собрались на внеочередную встречу на высшем уровне в столице Буркина-Фасо Угадугу для решения проблемы растущего отсутствия безопасности.

Председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Касси Бру заявил, что комиссия приняла решение «внести финансовый и срочный вклад в совместные усилия по борьбе с терроризмом», пообещав выделить 1 млрд долларов США.

По информации агентства, группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом году укрепили свои позиции в Сахельском регионе, сделав большие участки территории неуправляемыми. Их активность также способствовала разжиганию местного межэтнического насилия, особенно в Мали и Буркина-Фасо.