Тегеран, , 15:59 — REGNUM Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди заявил, что веками вера в имама Хусейна сближает народы Ирана и Ирака, являясь «веревкой их единства и дружбы». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иранский чиновник выразил соболезнования иракскому премьеру в связи с гибелью паломников в ходе Ашуры. Он также отметил, что если сотни тысяч паломников стремятся посетить Ирак ежегодно, то между странами существует полное взаимопонимание в религиозном плане. Аббас Мусави выразил надежду на то, что отношения между Тегераном и Багдадом будут укрепляться, а двусторонние проекты будут реализованы в ближайшее время.

Напомним, 10 сентября во время празднования праздника Ашуры произошла давка у одного из входов, ведущих к мавзолею имама Хусейна, в результате чего погиб по меньшей мере 31 паломник, около сотни человек получили ранения. Среди погибших был гражданин Ирана.