Подгорица, , 12:29 — REGNUM Генеральный директор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиан Даниельсон на встрече со спикером Скупщины (парламентом Черногории) Иваном Брайовичем заявил, что у нового созыва Еврокомиссии есть задача по разработке особой стратегии для Западных Балкан, которая бы помогла ускорить процесс расширения ЕС (Европейского союза). Об этом сообщает Черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

В свою очередь, Брайович проинформировал Даниельсона о результатах последнего созыва Скупщины и подчеркнул, что руководство Черногории прикладывает все усилия по реализации рекомендованных Евросоюзом реформ.

Даниельсон подчеркнул, что предстоящие месяцы станут серьезным вызовом для всех политических деятелей Скупщины, поскольку придется продемонстрировать свою волю и согласовать необходимые реформы для дальнейшего совершенствования избирательного законодательства и выполнения рекомендаций, которые были даны соответствующими международными организациями.

Также, по общему мнению, было отмечено, что укрепление верховенства закона и обеспечения свободы СМИ в Черногории позволят республике остаться в авангарде кандидатов в Евросоюз.