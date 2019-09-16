Пермь, , 12:25 — REGNUM В Пермском крае до конца 2019 года доступ к высокоскоростному интернету получат почти 70 социальных учреждений. К интернету подключат центры занятости, дома-интернаты, социально-реабилитационные центры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

С появлением интернета соцучреждения смогут работать в современном формате. Появится возможность организовать курсы компьютерной грамотности для пожилых пациентов, а также вести документооборот в электронном формате.

Стоит отметить, что 2019 год станет последним годом, когда финансирование работ по подключению к интернету ведется за счет двух источников — краевого и федерального бюджетов. С 2020 года финансирование начнется только в рамках федеральной программы «Цифровая экономика РФ».

К концу 2021 года планируют провести высокоскоростной интернет во все 2196 объектов социальной сферы региона, из них 777 — в рамках национальной программы.