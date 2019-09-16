Могадишо, , 12:46 — REGNUM Согласно информации СМИ, силам обороны Кении, работающим под командованием Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), в конце концов придется остаться в охваченной войной стране дольше, чем ожидалось. Штаб обороны АМИСОМ предложил 2021 год в качестве стратегического года для вывода войск миссии, ожидая, что к тому времени Национальная армия Сомали будет достаточно подготовлена, чтобы обеспечить безопасность в стране. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что кенийские военные будут продолжать работать в Сомали под руководством АМИСОМ до тех пор, пока в стране не будут гарантированы мир и стабильность. Его заявление прозвучало на фоне участившихся нападений в Сомали. Ранее боевики «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на гостиницу в городе Кисмайо на юге Сомали, убив более 26 человек.

Постоянный представитель Сомали при ООН посол Дахир Осман обвинил Кению в содействии операциям террористов из-за неисполнения существующих обязательств. «Мы настоятельно призываем правительство Кении выполнить существующую резолюцию 751 Совета Безопасности, касающуюся «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая введение запрета на торговлю углем с Сомали, которая является спасательным кругом для террористов, которые таким образом получают финансирование для проведения своих актов террора в регионе», — заявил Осман.