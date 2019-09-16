Мурманск, , 12:24 — REGNUM С новости об увольнении вице-губернатора по вопросам местного самоуправления началось оперативное совещание в правительстве Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Векшин Анатолий Андреевич покидает нашу команду. Весь функционал, связанный с вопросами политического плана и вопросами по работе с органами местного управления ведет Глеб Шинкарчук до назначения нового заместителя по внутренней политике», — заявил глава Мурманской области Андрей Чибис.

Сам Векшин свое увольнение уже прокомментировал в Facebook:

«Вот и настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью. Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал 7 лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрёл верных друзей. Оглядываясь назад, могу без тени сомнений сказать, что этот этап моей жизни был трудоемким, интересным и счастливым. Я всегда буду с теплом вспоминать Север, потому что он меня закалил и научил быть настоящим. Спасибо всем, кто был рядом и прошёл этот путь со мной!», — написал он.

Напомним, Векшин пришел на работу в мурманское правительство из компании «Норильский никель».

Как сообщало ИА REGNUM, одержавший убедительную победу на губернаторских выборах Андрей Чибис анонсировал перезагрузку в своей команде и намекнул, что пригласит на работу людей из других регионов.