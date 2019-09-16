Лефкоша, , 12:26 — REGNUM Временный специальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по кипрскому вопросу Джейн Холл Лют выразила благодарность президенту Турецкой Республики Северного Кипра Мустафе Акынджи за усилия, предпринятые им для решения кипрской проблемы.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Джейн Холл Лют направила Мустафе Акынджи благодарственное письмо, в котором отметила его конструктивные усилия на пути нахождения решения кипрского вопроса, в котором, благодаря ним, был достигнут определенный прогресс.

В письме говорится, что представители ООН делают провести с лидером турецкой общины Кипра новую встречу, и подчеркивается: «Мы многократно благодарим Вас за вашу достаточно конструктивную работу».