Москва, , 12:18 — REGNUM Обмен России и Украины удерживаемыми лицами стал положительным шагом в отношениях двух стран, однако говорить о позитивной тенденции преждевременно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Расстрига» 16 сентября.

«Не уверена, что наметились позитивные сдвиги», — отметила Захарова.

По её словам, констатировать нужно конкретный шаг, и таковым стал обмен заключенными. Однако пока сложно сказать, что произойдет в отношениях МОсквы и Киева дальше. Так, смена министра иностранных дел Украины не повлияла положительно на контакты с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа украинский МИД возглавил первый заместитель прежнего министра Павла Климкина Вадим Пристайко. Он заявил, в частности, что Киев готовит некий «пакет мер», призванный заметно упростить жизнь жителям Донбасса.

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