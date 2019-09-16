Сана, , 12:15 — REGNUM Мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы), захватившие власть на севере Йемена, в любой момент могут подвергнуть новой атаке объекты в Саудовской Аравии. Об этом в эфире телеканала «Аль-марсира» заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов.

«Они (саудовские объекты) продолжают быть нашими целями и могут быть подвергнуты новому удару в любое время», — сказал представитель хуситов.

По его словам, они располагают вооружением, способным достигнуть любой цели в Саудовской Аравии, когда они захотят, поэтому саудиты должны прекратить агрессию против Йемена.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии произошли взрывы с последующим возгоранием. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы, которые ударили по НПЗ с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

Представитель хуситов назвал эту операцию крупнейшей на территории Саудовской Аравии и заявил, что подобные атаки будут продолжаться, пока власти королевства не прекратят военные действия в Йемене.

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