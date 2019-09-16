Таллин, , 12:21 — REGNUM В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.

«Россия активно поощряет свой туристический сектор, как въездной, так и внутренний», — признала атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян в интервью порталу Rus.ERR. По ее словам, «новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию».

Речь идет о том, что вместо легко доступных финнам поездок в Таллин они могут выбрать теперь столь же доступные визиты в Петербург и его окрестности, где есть что посмотреть, и где интересно провести время.

Напомним, граждане 53 государств, среди которых все страны Евросоюза, с 1 октября 2019 года смогут въезжать в Россию и выезжать из России через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по электронной визе, которая оформляется через интернет бесплатно.

Электронная виза выдается на срок до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более восьми суток. Власти Северной столицы надеются, что общее количество российских и иностранных туристов в Петербурге с 8,2 млн в 2018 году в ближайшие пять лет возрастет до 12 млн в год.

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