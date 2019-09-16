Уагадугу, , 12:31 — REGNUM На специальном саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прошедшем в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, было принято решение выделить один миллиард долларов США для борьбы с терроризмом в регионе.

Солдаты. Африка Marines.mil

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», финансовые средства будут использованы для оснащения сил национальной обороны и многонациональных сил, а также для усиления разведывательных служб в регионе в связи с эскалацией терроризма в странах «Сахельской пятерки» (Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад, Мали) и наличии угрозы для соседних государств.

На встрече в Уагадугу присутствовали Главы Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Мали, Нигера, Либерии, Сенегала, Того. Также саммит посетили Президенты Мавритании, Чада и Камеруна, в связи с нападениями джихадистов в этих странах.

Председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Брау заявил, что за последние четыре года в регионе было зарегистрировано около 2200 террористических актов, в результате которых погибли 11 500 человек, еще несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома.