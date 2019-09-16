Киев, 16 сентября 2019, 12:07 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко выразил надежду на то, что новое украинское правительство не составит проект бюджета «полицейского государства», как было в прошлые годы. Соответствующее заявление Бойко сделал 16 сентября на заседании согласительного комитета Верховной рады.
Он попросил Кабмин до 20 сентября направить фракции ОПЗЖ проект госбюджета на 2020 год.
Депутат также призвал правительство разработать проект бюджета «социальной направленности», в частности восстановить соцвыплаты чернобыльцам и ветеранам.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. Он сообщил, что стратегия правительства заключается в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. По его словам, сейчас Кабмин подаст в Раду первый проект закона о бюджете на 2020 год. Документ должен быть доработан до 2 ноября.