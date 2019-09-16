Киев, , 12:07 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко выразил надежду на то, что новое украинское правительство не составит проект бюджета «полицейского государства», как было в прошлые годы. Соответствующее заявление Бойко сделал 16 сентября на заседании согласительного комитета Верховной рады.

«Анонсированный проект бюджета, который еще никто в глаза не видел, вызывает много вопросов. Мы надеемся, что у правительства хватит ответственности не превращать бюджетный процесс и бюджет в строительство полицейского государства с бедным населением, как это происходило в прошлые годы», — сказал Бойко.

Он попросил Кабмин до 20 сентября направить фракции ОПЗЖ проект госбюджета на 2020 год.

«Мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы расчеты бюджета были предоставлены фракциям до его презентации в пятницу. Чтобы мы в очередной раз не присутствовали на партийно-хозяйственном активе времен Советского Союза, когда вся презентация сводилась к фразе «догоним и перегоним», как выступал новый премьер-министр =во время презентации. Поэтому предлагаем предоставить нам документы, чтобы они были проработаны до пятницы, до презентации бюджета», — рассказал Бойко.

Депутат также призвал правительство разработать проект бюджета «социальной направленности», в частности восстановить соцвыплаты чернобыльцам и ветеранам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Гончарук заявил, что проект госбюджета на 2020 год станет последним документом, который принимается на один год. Он сообщил, что стратегия правительства заключается в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. По его словам, сейчас Кабмин подаст в Раду первый проект закона о бюджете на 2020 год. Документ должен быть доработан до 2 ноября.