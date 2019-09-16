Кампала, , 12:10 — REGNUM Правительство США запретило бывшему начальнику полиции Уганды, генералу Кейлу Каихуре и членам его семьи въезд на территорию Соединенных Штатов.

В США заявили, что была получена достоверная информация о том, что Каихура, занимавший пост главы полиции Уганды в период с 2005 по 2018 гг., был причастен к нарушениям прав человека.

По информации новостного агентства VOA Swahili, в заявлении Государственного секретаря США Майка Помпео говорится, что генерал Каихура принимал непосредственное участие в пытках людей, жестком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с гражданами, посредством специальной службы в полиции, находившейся под его руководством, которая получала от него прямые указания и совершила насилие в отношении угандийцев.

Согласно международному праву США, в случае, если Государственный департамент США располагает достоверной информацией о должностных лицах при иностранных правительствах, причастных к коррупции или нарушениям прав человека, они и члены их семей лишаются права на въезд на территорию Соединенных Штатов.

ЖенеКаихуры Анжеле Умолизе Габука, его дочери Теси Увибамбе и сыну Кале Рудахигва также запрещен въезд в США.

Правительство США подчеркнуло, что действия против Каихура вызваны опасениями по поводу продолжающихся нарушениях прав человека в Уганде и потребовали, чтобы Правительство Президента Уганды Йовери Мусевени уважало права человека и свободы своих граждан, а также гарантировало соблюдение права угандийцев на мирные собрания.