Хараре, 16 сентября 2019, 12:07 — REGNUM Президенты 10 стран Африки посетили похоронную церемонию бывшего Президента Зимбабве Роберта Мугабе.
По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, 14 сентября на Национальном спортивном стадионе в городе Хараре прошла официальная церемония прощания с африканским революционером, скончавшимся 6 сентября 2019 года в Сингапуре, где он проходил лечение.
На похоронах зимбабвийского лидера присутствовали: Президент Кении Ухуру Кениата; нынешний Президент Замбии Эдгар Лунгу; Президент Мозамбика Филипе Ньюси; Президент Намибии Хаге Гейнгоб; Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Мбасого; Президент ЮАР Сирил Рамафоса; Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина; Президент Малави Питер Мутарика, Президент Анголы Жуан Лоренсу и Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Президент Сингапура Халима Якоб также посетила данную церемонию.