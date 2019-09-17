Додома, 17 сентября 2019, 09:49 — REGNUM Позитивные отношения между Китаем и Танзанией способствуют развитию образования и обмену опытом между студентами и преподавателями.
По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, об этом сообщил заместитель ректора Университета Дар-эс-Салама, профессор Уильям Анангисье во время открытия симпозиума, организованного танзанийским университетом совместно с Институтом Конфуция, по вопросу сотрудничества Китая и Танзании.
По его словам, благодаря историческому партнерству между странами преподаватели и студенты Университета Дар-эс-Салама получили возможность обучаться в китайских образовательных учреждениях по различным направлениям.
Директор Института Конфуция, профессор Алдиан Мутембей отметил, что кафедра истории Университета подготовила дискуссии, в ходе которых будет рассказано о развитии сотрудничества между странами.
«Китай сделала большой скачок в развитии, хотя в 60-х годах наши страны были равны по экономическому развитию. В связи с этим мы должны выяснить, где же Танзания свернула не на ту дорогу», — подчеркнул Мутембей.