Додома, , 09:49 — REGNUM Позитивные отношения между Китаем и Танзанией способствуют развитию образования и обмену опытом между студентами и преподавателями.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, об этом сообщил заместитель ректора Университета Дар-эс-Салама, профессор Уильям Анангисье во время открытия симпозиума, организованного танзанийским университетом совместно с Институтом Конфуция, по вопросу сотрудничества Китая и Танзании.

По его словам, благодаря историческому партнерству между странами преподаватели и студенты Университета Дар-эс-Салама получили возможность обучаться в китайских образовательных учреждениях по различным направлениям.

Директор Института Конфуция, профессор Алдиан Мутембей отметил, что кафедра истории Университета подготовила дискуссии, в ходе которых будет рассказано о развитии сотрудничества между странами.

«Китай сделала большой скачок в развитии, хотя в 60-х годах наши страны были равны по экономическому развитию. В связи с этим мы должны выяснить, где же Танзания свернула не на ту дорогу», — подчеркнул Мутембей.