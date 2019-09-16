Багдад, , 12:10 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что президент Ирака Бархам Салех заявил, что текущая обстановка в регионе отличается напряжённостью, а Ирак вовсе не желает, чтобы это привело к началу новых военных конфликтов.

Бархам Салех подчеркнул: «Ираку необходимо эволюционировать из региона постоянных конфликтов в страну, занятую достижением собственных интересов. Обстановка в регионе напряжённая. От лица Ирака мы не желаем войн ни в одном регионе мира».

Иракский лидер также затронул тему политической оппозиции, которую выстраивает лидер Высшего исламского совета Ирака Аммар аль-Хаким, и сказал, что в вопросах создания правительства и выбора направлений иных политических шагов ей будет придано большое значение. Аммар аль-Хаким, в свою очередь, заявил: «Реализация демократии в Ираке может стать возможной посредством появления национальной политической оппозиции».