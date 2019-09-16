Тбилиси, , 12:00 — REGNUM США не имеют никакого отношения к действиям сотрудника института Маккейна Дэвида Крамера. Об этом 16 сентября заявил лидер парламентского большинства Гия Вольский, комментируя протестную акцию «Альянса патриотов», передает 16 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

По его мнению, протестная акция возле посольства США в Грузии преследует политическую цель. Вместе с тем, Вольский назвал действия Крамера «неподобающими неуместным поступком». Однако лидер парламентского большинства отказался связывать поведение Крамера с отношением США к Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября во время конференции института Маккейна в Тбилиси Дэвид Крамер отказал в выступлении представителю оппозиционной партии «Альянс патриотов» Ирме Инашвили и выгнал её из зала.

15 сентября сторонники партии «Альянс патриотов» провели в Тбилиси у здания посольства США акцию протеста. Демонстранты выступили против поддержки США сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из «Единого национального движения». Кроме того, протестующие потребовали объявить Крамера персоной нон грата.

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