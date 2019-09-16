Анкара, , 12:18 — REGNUM Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Хамза Даг заявил: «Если наша партия находится у власти 13 лет, то только благодаря тому, что мы реализуем то, чего хочет народ».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хамза Даг отметил: «Основным же фактором нашего успеха является личность нашего лидера президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кого ни спросите, будет ли он беспристрастен или нет, неважно, он признает это как очевидный факт».

Относительно ряда решений об исключении из партии политик добавил: «При том, что на последних муниципальных выборах наша партия снова победила, но потеряла несколько крупных городов, выяснились некоторые завышенные ожидания. Это вызвало мысли, наподобие таких, как, мол, способны ли мы добиться результатов? Но ни одна партия не приемлет внутренних заявлений, явно подрывающих дисциплину».