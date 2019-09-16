Анкара, , 12:33 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Я считаю, что такие страны, как США, только хотят побольнее уколоть свою союзницу Турцию. Это не является ни рациональным поведением, ни ответственной внешней политикой».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, относительно предложения о покупке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Включили в повестку, обсудили. Наши телефонные переговоры продлились почти неделю. Конечно, я ещё раньше предлагал Дональду Трампу, мол, сколько мы покупаем С-400, столько же готовы купить и ваших ЗРК Patriot. Но, по крайней мере, ваши условия продажи должны быть для нас не хуже российских».

Турецкий лидер добавил: «Трамп спросил, говорю ли я серьезно. Я ответил, что да. Мы готовы купить ЗРК Patriot, как только нам будет предоставлен определенный пакет условий, таких, как совместное производство, кредитование и т. д. Трамп спросил, искренен ли я с ним. Я ответил, что искренен. Я сказал, что мы все полностью обсудим, когда я приеду в США. Потому что я верю в то, что использование альтернативных систем принесет свою пользу. Но как США вставляли нам палки в колеса с ЗРК Patriot, так они и делают это с F-35, когда мы обратились к С-400, что же нам делать? Мы будем искать другой выход».