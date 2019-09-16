Варшава, , 11:51 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди совершила рабочий визит в Варшаву (Польша) для расширения торговли с крупнейшим партнером Индонезии в Центральной Европе, сообщает информационное агентство Antara.

Глава МИД Индонезии провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, выступила с публичной лекцией в институте международных отношений Польши и встретилась с рядом видных руководителей в формате рабочего обеда.

На встрече с министром иностранных дел Польши Ретно Марсуди обсудила ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе рост торговли, инвестиций и туризма.

Стороны договорились об укреплении взаимовыгодных отношений между двумя странами, особенно в преддверии 65-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Польшей. Индонезия обратилась к Польше с просьбой поддержать индонезийские продукты из пальмового масла в Европе.

С другой стороны, Яцек Чапутович подчеркнул, что Индонезия является наиболее важным партнером Польши в Юго-Восточная Азия.

Главы МИД Индонезии и Польши обсудили события, связанные с международной торговлей, миром на Ближнем Востоке и концепцию Индонезии в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, Ретно Марсуди попросила Польшу поддержать идею создания индонезийско-вышеградского форума для развития связей Индонезии с Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийская компания PT Ferron Par Parmaceuticals осуществила первую поставку медикаментов в Польшу.

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