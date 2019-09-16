Кишинёв, , 11:50 — REGNUM Власти Молдавии откроют на своей территории 25 избирательных участков для голосования жителей Приднестровья на довыборах по одномандатному округу №48, включающему южные районы ПМР. Как сообщили в ЦИК Молдавии, на МВД возложены обязанности по поддержанию общественного порядка в населенных пунктах, где будут расположены избирательные участки, передает ИА REGNUM.

«В целях обеспечения безопасности процесса голосования на избирательных участках, расположенных на территории населенных пунктов в Зоне безопасности, Центральная избирательная комиссия призывает национальных и международных наблюдателей, а также Объединенную контрольную комиссию осуществлять мониторинг мирного проведения избирательного процесса на упомянутых избирательных участках», — добавили в комиссии.

Мандат депутата по округу №48 стал вакантным после того, как избранный там в феврале «независимый депутат» Виорел Мельник сложил мандат. Отметим, что на территории ПМР молдавские выборы не проводятся. Тем не менее, молдавские власти пытаются представить депутатов, избранных по двум округам, формально включающим в себя территории ПМР, как «представителей Приднестровье» в парламенте Молдавии.