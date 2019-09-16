Исламабад, , 13:20 — REGNUM Правительство Пакистана объявило о планах по значительному увеличению производства нефтепродуктов в стране за счёт стимулирования частной инициативы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в министерстве нефти Пакистана отметили, что три из пяти действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) неэффективны и убыточны. Чтобы подстегнуть производство, правительство намерено освободить их от уплаты налогов на три года. Кроме того, ожидается выдача новых лицензий на создание НПЗ и нефтехранилищ, а также снижение таможенных пошлин на оборудование для таких предприятий.

Как отметили в министерстве нефти, производство автомобильного бензина и высокооборотного дизельного топлива увеличилось более чем на 13% в 2018—2019 финансовом году. Учтивая огромную потребность Пакистана в источниках энергии, этот рост имеет большое значение для экономики страны.