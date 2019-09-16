Вильнюс, , 11:48 — REGNUM

Полиция Литвы возбудила расследование в связи с появлением свастики у офиса Общины евреев Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября. Согласно заявлению полиции, дело возбуждено по статье о разжигании межнациональной розни.

Свастика появилась в нескольких метрах от помещения еврейской общины, её неизвестные выложили из земли в месте, которое не просматривается видеокамерами. Предположительно, свастику насыпали из земли цветочного газона. На месте найдены лепестки растений.

Фотографиями свастики на своих страницах в социальных сетях Facebook поделились представители общины.

Напомним, еврейская община Литвы стала получать угрозы неизвестных после того, как приветствовала демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке. После демонтажа несколько сотен националистов в центре Вильнюса самовольно установили новую доску ответственному за Холокост в Литве, которого националисты считают героем за его борьбу с советской властью.

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