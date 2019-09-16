Исламабад, , 12:56 — REGNUM 15 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан провёл заседание «экономической команды» — узкого круга федеральных министров и советников, работающих над экономическими реформами в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Имран Хан отметил необходимость бороться с пропагандой о якобы плачевном состоянии экономики страны. С этой целью глава правительства привёл несколько фактов, которые, по его мнению, демонстрируют постепенное улучшение ситуации и стабилизацию национальной экономики. Так, по словам главы правительства, в первые два месяца нового финансового года дефицит торгового баланса сократился на 38%, правительству удалось расширить налоговую базу и улучшить собираемость налогов в целом.

Имран Хан заключил, что первые результаты экономических реформ, проводимых в стране, уже видны. Главу правительства поддержали все присутствовавшие министры и советники.