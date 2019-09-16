Исламабад, , 14:43 — REGNUM Советник премьер-министра Пакистана по финансам Хафез Шейх заявил, что в следующем финансовом году правительство надеется увеличить доходы бюджета без налогов на 1 триллион рупий (около 6,6 миллиардов долларов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Хафез Шейх отметил, что главные средства увеличения неналоговых доходов — это масштабная приватизация госкомпаний и продление лицензий для крупных фирм, таких как коммуникационный гигант Zong.

Крупные госкомпании, которые занимаются, например, выработкой энергии из природного газа, давно требуют реструктуризации. Большие проблемы наметились и в финансовых компаниях, таких как National Bank of Pakistan и State Life Insurance. По словам советника премьер-министра Пакистана, правительство рассматривает возможность их приватизации, чтобы улучшить их работу и наполнить казну деньгами.