В Киеве так ничего и не поняли о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 сентября, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины.

Киев, , 11:45 — REGNUM Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет вносить изменений в конституцию и предоставлять особый статус Донбассу. Экс-президент Украины Леонид Кучма в своем комментарии также отметил, что действующий глава государства Владимир Зеленский, по его мнению, не предоставит Донбассу особого статуса. Кроме того, не будет задействован механизм полной амнистии участников конфликта, сказал Пристайко.

«Судя по заявлениям Вадима Пристайко и Леонида Кучмы, да и не только по ним, в Киеве по поводу перспектив урегулирования в Донбассе так пока ничего и не поняли. Основным объяснением этой твердолобости украинской стороны является, конечно, естественное упрямство, свойственное политикам, захваченным тоталитарной идеологией, в условиях, когда их возможности навязывания этой идеологии и своему населению, и другим сокращаются.

Другое, и тоже весьма важное, объяснение я вижу в недостаточной последовательности позиции нашей страны по вопросу о гражданской войне в Донбассе. Что-то ведь даёт Киеву основания надеяться, что ему удастся избежать выполнения Минских договорённостей в полном объёме. И это «что-то» заключено не только в позиции США и западных европейцев. Эту дефектность нашей позиции следовало бы устранить.

Что же касается рассуждений по поводу того, будет у ДНР и ЛНР некий «особый статус» или не будет, будет предоставлена амнистия участникам конфликта или не будет, то это, как мне уже не раз приходилось подчёркивать, вопросы вчерашнего дня. Если бы все эти положения «Минска» были выполнены Киевом три года тому назад, он мог бы рассчитывать сохранить Донецк и Луганск в рамках украинского государства. Но время безвозвратно упущено. Путь к такому решению Киев давно завалил трупами.

Россия должна настаивать на выполнении всего, о чём договорились в Минске в 2015 году, но на деле надо уже иметь качественно иной взгляд на урегулирование в Донбассе — нравится это кому-то или не нравится. Там русские люди, и оставить их на растерзание киевскому режиму — а в национальном вопросе режим Зеленского от режима Порошенко принципиально ничем не отличается — значило бы полностью дискредитировать себя в глазах всего русского народа. А он у нас в стране всё-таки всё ещё государствообразующий», — отметил Михаил Демурин.