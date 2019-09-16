Иркутск, , 11:45 — REGNUM Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении с должности руководителя пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области. Об этом сама чиновница сообщила 16 сентября, опубликовав пост на своей странице в «Фейсбуке».

Ирина Алашкевич Irkobl.ru

Своё решение Алашкевич, которую ранее обвинили в оскорблении жителей пострадавшего от наводнения иркутского города Тулуна, объяснила тем, что не хочет «быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло».

«Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы, повторюсь, были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча, грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе», — пишет Алашкевич.

Она также заявила, что просит прощения у тулунчан:

«Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить».

Женщина также подчеркнула, что займётся подготовкой исков к СМИ, которые, по её мнению, «бессовестно лгали всё это время».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область летом 2019 года пострадала от разрушительного наводнения. В том числе огромный урон был нанесён городу Тулуну.

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Что касается Ирины Алашкевич, ранее в интернет попала аудиозапись, на которой она якобы называла жителей Тулуна «бичами» и «быдлом».

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Сама чиновница после этого заявила, что запись является фальсификацией. А власти Иркутской области инициировали в отношении неё служебное расследование.

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