Нью-Дели, , 11:47 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что в отличие от Пакистана Индия уважает и защищает права этнорелигиозных меньшинств. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своем аккаунте в Twitter Раджнатх Сингх подчеркнул, что этнорелигиозные меньшинства Пакистана, в том числе белуджи, сикхи, синдхи, выражают беспокойство по поводу соблюдения и уважения их прав. По словам министра обороны Индии, представители тех же общин в Индии находятся в полной безопасности и не опасаются за свою жизнь. Раджнатх Сингх заявил: «Пакистан, обладающий столь плохой репутацией в сфере нарушения прав и свобод человека, не имеет права обвинять других в подобных злодеяниях».

Напомним, что на заседании Совета ООН по правам человека 10 сентября министр иностранных дел Индии Шах Мехмуд Куреши обвинил Индию в нарушении прав и свобод кашмирцев. Ранее, 5 августа, правительство Индии объявило о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему страны. Впоследствии индийское руководство также закрыло въезд на территорию штата, ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало местному населению доступ к средствам телефонной связи и сети Интернет.