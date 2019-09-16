Ереван, , 11:49 — REGNUM Новым депутатом пополнились ряды парламента Армении, 16 сентября сообщает пресс-служба Национального собрания республики.

В сообщении отмечается, что актер и режиссер Артур Манукян займет место Эдгара Аракеляна, который ушел с поста заместителя в блоке «Мой шаг».

Напомним, 30 августа депутат от партии «Мой шаг» Эдгар Аракелян заявил, что отказывается от своего мандата, поскольку чувствует, что в дальнейшем будет много поводов для раскаяния его политической деятельностью.

Он также подчеркнул, что причины данного решения носят исключительно личный характер.