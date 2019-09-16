Сеул, , 11:43 — REGNUM Переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей на рабочем уровне могут возобновиться в течение нескольких недель, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейские дипломаты выразили уверенность, что предстоящие рабочие переговоры пройдут в дружеской атмосфере, а сближение двух государств зависит от того, с каким предложением США подойдут к переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская газета «Чунан ильбо» сообщила, что американский президент Дональд Трамп получил приглашение посетить Пхеньян от главы КНДР Ким Чен Ына. В послании северокорейский лидер предложил главе США провести очередную встречу на высшем уровне.

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