Рига, , 11:42 — REGNUM Забота о памятниках и стипендии молодёжи — это целеноправленная работа России против национальной безопасности Латвии, заявило МВД Латвии, пишет сегодня, 16 сентября, латвийский портал Delfi.

Новая концепция национальной безопасности Латвии будет представлена 17 сентября, однако СМИ получили некоторые выдержки документа. Его общественности представит министр внутренних дел Сандис Гиргенс, а в разработки концепции участвовала госбезопасность страны.

Новостное агентство Leta сообщает, что в одном из эпизодов документа утверждается, что Россия в последние годы «использует политику соотечественников в качестве инструмента для вовлечения этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности Латвии». Приоритетами является укрепление исторической памяти и работа по приведению в порядок военно-мемориальных комплексов и памятников. С помощью такой деятельности, утверждается в документе, «Россия старается вживить желаемую для себя интерпретацию исторических событий, одновременно отрицая оккупацию Латвии и подвергая сомнению основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии».

Одно из других направлений — стипендии для учёбы в российских вузах. Такая работа проводится для «создания лояльного ей поколения соотечественников, которых в будущем возможно использовать для претворения в жизнь своих интересов».