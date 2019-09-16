Нью-Дели, , 12:34 — REGNUM Член нижней палаты парламента Великобритании Боб Блэкман, представляющий Консервативную партию, заявил, что Индия имеет полное право распространить свой суверенитет на весь Джамму и Кашмир. Об этом 15 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Боб Блэкман, выступая на собрании Культурного общества кашмирских пандитов в Лондоне, подчеркнул, что весь штат Джамму и Кашмир, включая оккупированные Пакистаном территории, являются неотъемлемой частью Индии. Британский парламентарий выступил против намерения Исламабада опротестовать в ООН решение Нью-Дели отменить особый статус штата. «Войскам Пакистана следует покинуть Кашмир в соответствие с резолюциями Совета безопасности ООН», — добавил политик.

Напомним, что 5 августа правительство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира с целью окончательной его интеграции в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытке урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.