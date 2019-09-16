Тегеран, , 12:04 — REGNUM Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что при помощи стратегии «максимального давления» на Иран США добиваются «краха» иранского правительства. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, краткосрочная цель Белого дома — разрушить иранскую экономику, а долгосрочная — добиться смены власти в Иране. При этом, выйдя из СВПД в 2018 году, США начали с Исламской республикой «неравную войну», потому что обладают гораздо большими политическими и экономическими возможностями. Чиновник отметил, что ключевой силой Ирана в соперничестве с США является единство и сопротивление Народа.

Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп возобновил санкции в отношении Ирана, выйдя из заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В ответ Иран частично приостановил выполнения данного соглашения.