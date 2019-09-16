Тегеран, , 16:29 — REGNUM Министр нефти ИРИ Биджан Зангане заявил, что кредит Франции Ирану в размере 15 млрд долларов не имеет никакого отношения к кризису вокруг СВПД и никак не отменяет требования к США снять с Исламской Республики незаконные санкции. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, в случае с нефтяной индустрией снятие санкций означает возможность беспрепятственно продавать нефть, которую кредит предоставить не может. Биджан Зангане отметил, что Иран не сядет за стол переговоров с США до тех пор, пока они не снимут с Ирана санкции, и это «реальность», которую не купишь кредитом.

Раннее Франция предложила Ирану кредит в 15 млрд долларов с целью спасти «ядерную сделку». Считается, что он станет стимулом для ИРИ остаться в соглашении на фоне запрета на торговлю нефтью со стороны США.