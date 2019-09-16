Тегеран, , 11:42 — REGNUM Иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на новостное издание Avia.pro опубликовала сообщение о том, что Сирия планирует закупить иранский ЗРК Bavar-374 в связи с недостаточной эффективностью имеющегося российского С-300.

Согласно источнику, комплекс С-300, которым Сирия обладает уже больше года, показывает недостаточную эффективность в борьбе с противником, в частности, с авиацией. В ходе атак Израиля выяснилось, что он не может обнаружить самолеты врага. В связи с этим республика планирует перейти к закупке иранского Bavar-373. До настоящего момента сирийские и иранские официальные лица еще не подтвердили начало поставок иранского комплекса в Сирию.

В августе Иран представил новый ЗРК Bavar-373. По словам президента страны Хасана Рухани, «система сильнее российской С-300, приближаясь по мощности к С-400».