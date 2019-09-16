Тегеран, , 13:21 — REGNUM Официальный представитель Совета по охране Конституции Ирана Аббас Али Кадходае заявил о том, что предоставление Канадой 30 млн. долларов иранских активов жертвам терроризма является ничем иным, как «экономическим терроризмом». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, действия Канады являются «образцом» политики терроризма, то есть действий по захвату и конфискации ресурсов других стран без прохождения соответствующих юридических процедур. Он призвал иранские суды принять необходимые меры против правительства Канады в ответ на их незаконные действия.

Раннее правительство Канады продало два принадлежащих Ирану здания в Оттаве и Торонто за 30 млн. долларов и безвозмездно отдало деньги жертвам терроризма. МИД Ирана оценил действия как незаконные и противоречащие международному праву.