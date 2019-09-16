Киев, , 11:59 — REGNUM Стоимость речного пути из Балтийского в Чёрное море обойдётся Украине в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, сообщил 16 сентября бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава 16 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Инвестиции в расширение Панамского канала составили немногим более $5 млрд… А украинские чиновники без лишних мыслей заявляют о возможных инвестициях в проект речного пути между Балтийским и Чёрным морями в размере 12,7 млрд евро», — рассказал он.

По словам экс-чиновника, планы украинского правительства напоминают проект Иосифа Сталина по превращению Москвы в порт пяти морей.

«Сталину таки удалось сделать Москву портом пяти морей. А удастся ли нашему правительству?», — задаётся вопросом Кава.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о планах соединить водными путями Балтийское и Чёрное моря.

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