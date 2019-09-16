Киев, 16 сентября 2019, 11:59 — REGNUM Стоимость речного пути из Балтийского в Чёрное море обойдётся Украине в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, сообщил 16 сентября бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава 16 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам экс-чиновника, планы украинского правительства напоминают проект Иосифа Сталина по превращению Москвы в порт пяти морей.
Напомним, 14 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о планах соединить водными путями Балтийское и Чёрное моря.
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