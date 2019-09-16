Мадрид, , 12:53 — REGNUM Президент Женералитета Валенсии, Симо Пуиг, запросил средства у Правительства Испании, Евросоюза и испанских администраций, чтобы бороться с последствиями наводнений в Аликанте. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Пуиг считает, что стихийное бедствие, обрушившееся на регион, имеет серьезные социальные и экономические последствия, справиться с которыми можно лишь привлекая дополнительную финансовую поддержку. Пуиг призвал остальные регионы Испании к осторожности, а также выразил соболезнования семьям погибших.

Педро Санчес, действующий председатель правительства Испании, 14 сентября побывавший в пострадавшем от наводнений регионе, заявил, что правительство выделит необходимую сумму денег для помощи пострадавшим и для устранения последствий стихийного бедствия.