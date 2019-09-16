Анкара, , 17:10 — REGNUM Председатель исламистской турецкой Партии счастья Темель Карамоллаоглу заявил: «Будущее Палестины связано с исламским миром, а будущее исламского мира — с Палестиной. Пока Палестина не освобождена, исламскому миру не будет покоя».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Темель Карамоллаоглу отметил: «Сегодня куда ни посмотри, везде исламский мир утопает в слезах и несправедливости. А освобождения Палестины невозможно добиться без обеспечения единства и единения мусульман».

Политик добавил: «Исламский мир должен произвести на свет конкретные проекты. Мусульмане построили самую развитую цивилизацию. В экономической, политической и военной сфере необходимо создать совместные структуры, активизировать развитие торговли, создать собственную или общую валюту. Нужно обязательно создать организацию оборонного сотрудничества. Мы должны рационально и к месту использовать наши ресурсы».