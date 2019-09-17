Анкара, , 09:54 — REGNUM Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил: «Народно-республиканская партия слилась с Демократической партией народов, их плоть и кровь едины. Они поднялись вместе с Рабочей партией Курдистана и соединили свои судьбы с Отрядами народной обороны».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Девлет Бахчели отметил: «Что осталось в Народно-республиканской партии от того, что заложил в нее Ататюрк? Они хотят, чтобы президентская форма правления рухнула, вместе с правительством и Турецкой Республикой».

Политик добавил: «Они говорят, мол, нужно остановить борьбу с терроризмом, начать новый процесс урегулирования. Они ждут, что будет составлена новая конституция, которая введет в Турции сначала автономии, а потом и федеративное устройство, после чего страна вмиг распадётся. Нет, Турция не станет жертвой ни Народно-республиканской партии, ни Демократической партии народов».