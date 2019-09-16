Анкара, , 13:12 — REGNUM В рамках расследования по делу о попытке государственного переворота, осуществленной движением Фетхуллаха Гюлена 15 июля 2016 года, проводимого прокуратурой Стамбула, был вынесен ордер на арест находящихся при исполнении в командовании сухопутных войск, ВВС, ВМС, внутренних войск и береговой охраны 222 унтер-офицеров.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подразделения антитеррористического отдела управления безопасности Стамбула провели одновременные адресные оперативные мероприятия в 54 провинциях Турции, а также на территории Турецкой Республики Северного Кипра.

В результате операции был задержан 141 военнослужащий. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и задержанию оставшихся подозреваемых. В отношении задержанных проводятся следственные действия.